Глава UFC поддержал победу Стрикленда над Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал судейское решение в титульном бою между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, глава организации заявил, что лично увидел победу американца в пятом раунде и не был удивлен итоговым решением судей.

"Перед пятым раундом у меня было 2-2, а пятый, думаю, выиграл Стрикленд. Не удивило, что Хамзат не боролся? Помню, он рассказывал про свою стойку, а я недавно говорил, что он давно не бился в ударке. Плюс у него была жесткая весогонка", - заявил Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, главный бой UFC 328 в Ньюарке завершился победой Шона Стрикленда раздельным решением судей. Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, прервав серию из 15 побед подряд.