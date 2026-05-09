Славная страница героизма азербайджанских воинов - водружение знамя Победы над Бранденбургскими воротами

Сегодня, 9 мая, отмечается 81-летие Победы в Великой Отечественной войне. Азербайджан внес большой вклад в дело разгрома фашистов. В те годы, каждый пятый житель страны, более 650 тысяч, ушли на фронт, из которых 350 тысяч погибло, около 400 тысяч награждены орденами и медалями за боевые заслуги, 130 удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек награждены орденами Славы всех трех степеней. В Азербайджане было сформировано пять дивизий и множество воинских частей, выпускалось оружие, в том числе знаменитые "Катюши", наши госпитали лечили больных и принимали беженцев. Около 80 процентов топливом наши доблестные нефтяники обеспечивали Союз и все воинские части. В каждой проведенной операции есть заслуга Азербайджана. Многое можно сказать...

Day.Az со ссылкой на Trend Life представляет читателям одну из славных страниц героизма азербайджанских воинов.

22 марта 1942 года воины Азербайджанской 416-я стрелковой дивизии (позднее Азербайджанская Краснознаменной ордена Суворова 416-й Таганрогская стрелковая дивизия) приняли военную присягу и начали свой боевой путь на Северном Кавказе, завершив в Берлине. Дивизия прошла славный боевой путь, освобождая Россию, Украину, Молдову, Польшу, участвуя в Битве за Кавказ (1942-1943), Донбасской и Мелитопольской операциях (1943), Березнеговато-Снигирёвской и Ясско-Кишинёвской операциях (1944), Висло-Одерской и Берлинской операция (1945).

Утром 21 апреля 1945 года 416-я дивизия одной из первых ворвалась в окраины Берлина. В тот же день 416-я дивизия штурмует город Штраусберг. 27 апреля 416-я дивизия вышла на западную окраину столицы Германии, форсировала реку Шпрее и в упорном бою завладела мостом на западном берегу реки. 30 апреля штурмовые отряды 416-й дивизии прорвались к Шлоссплацу - площади перед дворцом кайзера Вильгельма Великого. 1 мая части 1373-го и 1374-го полков 416-й дивизии штурмуют опорный пункт противника - Дворец кайзера Вильгельма. Одним из первых в здание ворвался батальон под командованием капитана Хейруллы Гюльмамедова. Штурмовая группа под командованием старшего лейтенанта Вахаба Османова с боями пробивается на верхние этажи и на крышу здания. В 3 часа дня 1 мая старший лейтенант Вахаб Османов и младший сержант В. Алексеенко водрузили над дворцом кайзера Вильгельма красный флаг. При этом погиб старший лейтенант Вахаб Османов. Ночью с 1 на 2 мая бойцы 416-й дивизии овладели зданием комической оперы и, продолжая наступление в сторону Бранденбургских ворот, с тыла штурмовали Рейхсбанк и после нескольких часов боя полностью овладели имперским банком. Бойцы 1373-го полка, наступая в сторону Бранденбургских ворот, заняли бывшее здание посольства СССР в Берлине. Совместно с другими частями, 416-я дивизия занимает Берлинский университет и здание Министерства внутренних дел. Ранним утром 2 мая бойцы 1373-го полка вышли на Маризенплац. Бойцы Газанфар Мамедов, Сохбат Ахмедзаде, Константин Бережной и Владимир Андреев под руководством начальника политотдела, полковника Рашида Меджидова водрузили знамя Победы над Бранденбургскими воротами.

Вот как описывает эту операцию в своей книге "Весна победы" генерал-лейтенант Федор Боков, бывший в годы войны военным комиссаром, заместителем начальника Генерального штаба по организационным вопросам, затем членом военных советов ряда фронтов, а на заключительном этапе войны - членом Военного совета 5-й ударной армии: "Вскоре после взятия частями дивизии дворца кайзера Вильгельма генерал В. П. Зюванов, возглавивший 1373-й полк дивизии, приказал командирам батальонов наступать в западном направлении на Унтер-ден-Линден, с тем, чтобы овладеть районом Бранденбургских ворот. Находившийся в боевых порядках штурмовой группы 1373-го полка начальник политотдела 416-й стрелковой дивизии полковник Р.А.Меджидов, прикрывшись плащ-палаткой, вынул из планшетки план Берлина и подсветил его карманным фонариком. Да, это было здание бывшего советского посольства.

- Действовать осторожно, - распорядился Меджидов, - в здание не должен попасть ни один снаряд.

Артиллеристы и танкисты блестяще выполнили поставленную задачу - они "окаймили" здание плотным огнем. Тем временем воины штурмового отряда подготовились к броску. И как только замолк грохот орудий, бойцы поднялись в атаку и ворвались в здание. Бой там продолжался недолго. До полусотни сопротивлявшихся фашистов были истреблены, а шестьдесят сдались в плен. Вскоре над бывшим зданием советского посольства взвилось Красное знамя. Его водрузил начальник политотдела 416-й стрелковой дивизии полковник Рашид Асад оглу Меджидов. Знаменательно, что эта высокая честь выпала именно ему, выходцу из рабочей семьи, комсомольцу двадцатых годов, члену партии с 1929 года.

Итак, ранним утром 2 мая воины 1373-го полка 416-й стрелковой дивизии вышли на Маризенплац. Довольно быстро значительная часть оборонявшихся здесь солдат и офицеров была истреблена, а остальные стали сдаваться в плен. Вскоре наши воины водрузили победное Красное знамя над искромсанными осколками Бранденбургскими воротами".

Вскоре после этого, у Бранденбургских ворот был проведен митинг. Генерал Боков писал в своих мемуарах: "Первым выступил генерал В.П.Зюванов. Он с большим подъемом говорил о подвигах наших воинов при штурме Берлина и о великом значении победы. Последний выстрел в историческом сражении за Берлин, - сказал генерал, прозвучал здесь, у Бранденбургских ворот, и этот выстрел сделали сыны азербайджанского народа. Память о героях штурма столицы фашистской Германии будет жить в веках. Мы с вами счастливые люди, участники битвы и живые свидетели того, как победоносно завершилась война".

Светлая память всем Героям!