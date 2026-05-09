"Габала" примет "Карабах" в 31-м туре Премьер-лиги

Сегодня в 31-м туре Мисли Премьер-лиги "Габала" сыграет дома с "Карабахом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча пройдет на Габалинском городском стадионе и начнется в 17:00. Главным арбитром матча назначен Ингилаб Мамедов.

Отметим, что "Габала" подходит к игре с 26 очками и занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. У "Карабаха" 62 очка, агдамский клуб располагается на второй позиции.

Судьи: Ингилаб Мамедов, Рагил Рамазанов, Орхан Ибишов, Ислам Мамедов

VAR: Али Алиев

AVAR: Камран Байрамов

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Эльман Мусаев

Отметим, что 31-й тур завершится 10 мая.