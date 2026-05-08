Трамп объявил прекращение огня между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о трёхдневном прекращении огня между Россией и Украиной на период с 9 по 11 мая.

об этом он сообщил в публикации на платформе Truth Social.

По его словам, перемирие будет приурочено к празднованию Дня Победы во Второй мировой войне.

Американский лидер отметил, что соглашение предусматривает полное прекращение всех военных действий, а также обмен 1000 военнопленных с каждой стороны.

Трамп подчеркнул, что эта инициатива была предложена им лично и поддержана президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я надеюсь, что это станет началом конца очень долгой, кровавой и тяжёлой войны", - заявил он.

Президент США также добавил, что стороны с каждым днём становятся ближе к завершению конфликта.