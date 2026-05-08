В части Низаминского района Баку отключили газ

В Низаминском районе Баку временно возникли перебои с газоснабжением на некоторых территориях. Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз". Отмечается, что в связи с ремонтными работами 8 мая 2026 года с 12:00 и до завершения работ приостановлена подача газа на улицах Э.Сулейманова, М.Шарифли, Р.Рустамова и Дж.Нахчыванского.