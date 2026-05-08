https://news.day.az/world/1833096.html
Извержение вулкана в Индонезии: есть погибшие, ведутся поиски туристов - ВИДЕО
Извержение вулкана Дуконо произошло в Индонезии - пепел поднялся на высоту 11,1 км.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Подтверждена гибель двух человек; 20 туристов ищут, сообщает Reuters.
