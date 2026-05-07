Какой будет погода в Азербайджане завтра?

8 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и днем местами пройдут дожди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем - 17-22° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-70 % ночью и 45-55 % днем.

В районах Азербайджана местами также ожидаются осадки. В отдельных местах возможны интенсивные и сильные дожди, грозы, град, а в горных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14° тепла, днем - 17-20° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 18-20° тепла.

