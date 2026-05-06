В Ереване провокатор сжег флаг Украины - ВИДЕО
Провокатор сжег флаг Украины на территории военного Пантеона "Ераблур" в Ереване.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в армянском сегменте Телеграм-а.
Таким неадекватным способом был выражен необоснованный "знак протеста" против приезда президента Володимира Зеленского в Армению.
Недоумок на видео утверждает, что Украина якобы поставляла Азербайджану вооружение в период Второй Карабахской войны, в частности, запрещенное фосфорное оружие, и поэтому он решил сжечь украинский флаг.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
