Трамп поделился впечатлениями от личного общения с властями Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что лично принимал участие в переговорах с властями Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
"Мне не нравится в случае с Ираном то, что они [сначала] говорят со мной с таким уважением, а потом выходят на телевидение и заявляют: "Мы не говорили с президентом". Но я только что говорил [с ними]. Они играют в игры", - утверждает глава Белого дома.
Также Трамп заявил, что Иран знает, чего не стоит делать во время прекращения огня. Американский лидер добавил, что, если он решит прекратить перемирие с Исламской Республикой, то даст об этом знать общественности.
