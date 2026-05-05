Трамп поделился впечатлениями от личного общения с властями Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично принимал участие в переговорах с властями Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

"Мне не нравится в случае с Ираном то, что они [сначала] говорят со мной с таким уважением, а потом выходят на телевидение и заявляют: "Мы не говорили с президентом". Но я только что говорил [с ними]. Они играют в игры", - утверждает глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что Иран знает, чего не стоит делать во время прекращения огня. Американский лидер добавил, что, если он решит прекратить перемирие с Исламской Республикой, то даст об этом знать общественности.