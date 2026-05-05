Важная информация для должников по кредитам

Согласно текущей статистике в Азербайджане, более 402 тысяч дел по проблемным кредитам направлены на принудительное исполнение. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Отмечается, что эти исполнительные производства, находящиеся в ведении местных органов, касаются дел, где взыскателями выступают банки и небанковские кредитные организации.

Поскольку данные дела переданы на принудительное исполнение, они считаются проблемными кредитами.

В стране немало людей, которые, получив средства от банков и небанковских организаций, реализуют свои цели. Однако также велико число тех, кто впоследствии не выплачивает или не может выплатить эти суммы.

Что в целом входит в понятие проблемного кредита? К каким должникам применяются меры принудительного исполнения? Какие последствия ожидают этих лиц?

Как сообщает Day.Az, юрист Экрем Гасанов в комментарии для Bizim.Media отметил, что под кредитом понимается долг, взятый на определенный срок.

"Речь идет о средствах, полученных в банках, небанковских организациях, ломбардах, а также о товарах, приобретенных в рассрочку в торговых сетях. Однако к делам о задолженностях, рассматриваемым судами и исполнительными органами, помимо проблемных кредитов относятся и алименты, поскольку это тоже долг. В этом смысле они имеют одинаковую природу. Для суда и судебного исполнителя нет разницы - взял ли гражданин кредит и не возвращает его или родитель не выплачивает алименты".

Эксперт подчеркнул, что по закону к человеку, не имеющему возможности выплатить долг, не могут применяться меры наказания:

"Закон гласит, что если у человека нет возможности, к нему нельзя применять какие-либо меры. Однако на практике людям угрожают арестом, ограничивают выезд за границу, иногда даже штрафуют. У человека нет денег, чтобы выплатить долг, а суд дополнительно накладывает штраф. Решение таких вопросов одно: если есть средства - платит, если нет - не может платить, и все меры, применяемые в этом случае, являются незаконными".