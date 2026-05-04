В США самолет столкнулся с грузовиком

Пассажирский Boeing 767 авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Венеции, при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк Либерти врезался в фонарный столб.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Несмотря на инцидент, лайнер благополучно приземлился. Одно из колес самолета зацепило двигавшийся по автостраде грузовик пекарни, выбив стекло с водительской стороны. Водитель не пострадал. В авиакомпании подчеркнули, что ни один пассажир или член экипажа не пострадал.

Представляем вашему вниманию данное видео: