В США самолет столкнулся с грузовиком - ВИДЕО
Пассажирский Boeing 767 авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Венеции, при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк Либерти врезался в фонарный столб.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Несмотря на инцидент, лайнер благополучно приземлился. Одно из колес самолета зацепило двигавшийся по автостраде грузовик пекарни, выбив стекло с водительской стороны. Водитель не пострадал. В авиакомпании подчеркнули, что ни один пассажир или член экипажа не пострадал.
