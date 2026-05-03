В Шанхае открылся рай для фанатов чипсов

В Шанхае открылся ресторан The Shanghai Opening - это второй ресторан Lay's в мире, открывшийся после дебютного проекта в Мадриде в марте.

Как передает Day.Az, всё меню здесь построено вокруг картофеля, который используется и в производстве чипсов.

Его добавляют даже в десерты - например, предлагают пюре с клубникой или манго.