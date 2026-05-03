В Лондоне по людям открыли огонь из салона автомобиля

На юге Лондона четыре человека были ранены в ходе "неизбирательной" стрельбы из автомобиля.

Телеканал уточняет, что инцидент произошел накануне ночью в районе Брикстон. После выстрелов в больницу доставили пострадавших в возрасте 25, 21, 47 и 70 лет. Первый из раненых находится в критическом состоянии, жизни остальных ничто не угрожает.

Согласно материалу, спустя час поблизости от места стрельбы произошла поножовщина. Полиция выясняет, связаны ли эти инциденты.

По словам местного жителя Роберта, стрельба произошла во время многолюдной вечеринки с барбекю. Власти намерены увеличить число полицейских в Брикстоне в ближайшие дни.