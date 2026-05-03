Бакинский марафон превращает город в живую, динамичную площадку единства и энергии.
Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье Trend победитель "Евровидения" Эльдар Гасымов.
Он отметил, что "Евровидение" и Бакинский марафон на первый взгляд относятся к разным сферам - музыка и спорт, но по сути между ними гораздо больше общего, чем кажется.
""Евровидение" - это сцена, где страны соревнуются через музыку, эмоции и шоу. Бакинский марафон - это дистанция, где люди преодолевают себя, демонстрируя выносливость, силу воли и командный дух. И там, и там важна не только победа, но и само участие, атмосфера и объединяющий эффект.
Если "Евровидение" собирает миллионы зрителей перед экранами и объединяет их через искусство, то Бакинский марафон собирает тысячи участников на улицах города, превращая Баку в живую, динамичную площадку единства и энергии.
Общее между ними - это международный масштаб, позитивная повестка и идея открытости. В одном случае - через музыку и культуру, в другом - через спорт и здоровый образ жизни",- сказал Э. Гасымов.
По его словам, оба события формируют имидж страны как пространства, где ценят творчество, активность и международное взаимодействие.
