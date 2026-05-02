Nissan Primera возвращается через 20 лет в виде электрокара

Согласно информации из Филиппин, новая Primera станет полностью электрической и достигнет 4930 мм в длину. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Согласно правительственным документам, новинка будет полностью электрической. Также обнародованы её размеры: длина 4930 мм и колёсная база 2915 мм - это превосходит показатели Camry. Данные характеристики практически доказывают, что перед нами ребрендинг китайского Dongfeng Nissan N7, о чём уже говорилось ранее.

По данным Top Gear Philippines, ссылающихся на сертифицированные Министерством энергетики США характеристики, новинка получит один электродвигатель мощностью 215 л.с. (160 кВт / 218 PS) и крутящим моментом 305 Нм. Эти показатели совпадают с базовой версией N7, однако аккумуляторная батарея ёмкостью 60 кВт·ч слегка отличается и позволяет проехать 500 км.

Конкретная дата запуска Nissan N7 пока не раскрывается, но официально подтверждено, что модель будет поставляться на экспорт. Её производят на заводе Dongfeng Nissan Huadu в Гуанчжоу, там же собирают N6 и кроссовер NX8.