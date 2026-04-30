В этой части Баку завершается строительство новой станции метро

На Фиолетовой линии бакинского метро завершается строительство новой станции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Бакинского метрополитена, станция, известная под условным названием "B-04" и являющаяся пятой по счету, расположена на улице Джалила Мамедгулузаде. Строительство находится на завершающем этапе, и в ближайшее время планируется ввод станции в эксплуатацию.

Новая станция метро сыграет важную роль в транспортной инфраструктуре города и еще больше упростит передвижение пассажиров.

Отмечается, что эта станция является очередным важным шагом в расширении метросети города по Фиолетовой линии.