В Азербайджанской армии повышается профессионализм специалистов по кибербезопасности

В соответствии со Стратегией информационной безопасности и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023-2027 годы, утвержденной соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, усиление подготовки кадров в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, а также обеспечение специализированных структурных подразделений квалифицированными специалистами определены в качестве одного из приоритетных направлений.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках последовательных мероприятий, реализуемых в этом направлении, при совместной организации Министерства обороны Азербайджанской Республики и Министерства цифрового развития и транспорта для специалистов Азербайджанской армии в области кибербезопасности был проведен учебный курс "Управление, риск-менеджмент и соответствие (GRC - Governance, Risk, Compliance)".

Курс был организован в рамках проекта CyberCollab Азербайджанского центра кибербезопасности, действующего при Агентстве инноваций и цифрового развития. Его основная цель - повышение знаний и навыков участников в области управления, риск-менеджмента и соответствия, а также содействие применению подходов, соответствующих международной практике.

В рамках учебной программы участникам была представлена подробная информация об основных принципах направления GRC, методологиях оценки рисков, обеспечении соответствия нормативным требованиям, а также о механизмах эффективного управления киберрисками на организационном уровне.

В ходе курса, проведённого в интерактивном формате, наряду с теоретическими знаниями особое внимание было уделено развитию профессиональных навыков участников на основе сценариев, соответствующих реальной рабочей среде.