Цены на нефть продолжают расти

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $112 баррель впервые с 30 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным на 15:39 по бакинскому времени, стоимость Brent росла на 3,56%, до $112,08 за баррель.

К 15:49 Brent ускорила рост и торговалась на уровне $112,7 за баррель (+4,13%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года росла на 5,69%, до $101,85 за баррель.