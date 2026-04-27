Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны Италии, об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто после встречи с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

"Состоялась теплая встреча с азербайджанским коллегой - генерал-полковником Закиром Гасановым. Азербайджан играет ключевую роль в евразийском регионе, и страна является для Италия важным партнером, а также стратегическим союзником в энергетической сфере.

Я выразил солидарность и решительно осудил недавнюю атаку на Азербайджан с применением иранских беспилотников, одновременно отметив взвешенность и чувство ответственности, проявленные Баку в управлении напряженной ситуацией", - сказал он.

По его словам, в ходе беседы была подтверждена прочность и возрастающее значение двустороннего сотрудничества, в частности в области обороны - включая образовательные и тренировочные программы между вооруженными силами двух стран, а также взаимодействие в профильной промышленности.

"Также была подтверждена взаимная готовность к расширению диалога с целью углубления сотрудничества. Отдельно была подчеркнута важность сохранения стабильности на Ближнем Востоке и на Кавказе, с учетом влияния текущих конфликтов на региональную безопасность", - добавил он.