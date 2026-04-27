Террористы убили министра обороны Мали Садио Камару во время атаки на на его резиденцию. Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь малийского правительства Исса Кулибали, передает телеканал ORTM на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, политик вступил в бой с нападавшими, "сумев уничтожить некоторых".
"В ходе интенсивных боев он был ранен и транспортирован в больницу, где, к сожалению, скончался", - подчеркнул он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре