Названа сумма, потраченная США на операцию против Ирана

Военная операция против Ирана обошлась США в сумму, превышающую $61 млрд. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, на 55 день операции расходы американского бюджета превысили $61 млрд, а из казны США ежесекундно тратится более $11,5 тысяч.

Портал Iran War Cost Tracker обновляет данные в режиме реального времени и ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета базируется на докладе Пентагона конгрессу, в котором сказано, что первые шесть дней операции стоили $11,3 млрд, а в дальнейшем расходы составят $1 млрд в день.