Баку и Сумгайыт являются двумя наиболее часто сравниваемыми городами на рынке недвижимости Азербайджана. В последние годы стремительный рост цен на жилье в столице заставил многих граждан искать более доступные альтернативы. В этом плане Сумгайыт оказался в центре внимания покупателей. Насколько велика разница в стоимости жилья между двумя городами и какие факторы ее определяют?

Баку считается экономическим, административным и деловым центром страны. Здесь сосредоточена большая часть государственных учреждений, крупных компаний, университетов и рабочих мест. Это обеспечивает стабильно высокий спрос на жилье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в настоящее время средняя стоимость квартир в новостройках Баку составляет примерно 2 800-3 100 манатов за квадратный метр.

В центральных районах и престижных локациях этот показатель превышает 4 000 манатов за квадратный метр. Так, стоимость квартиры площадью 70 квадратных метров в среднем составляет от 190 000 до 220 000 манатов.

В Сумгайыте ситуация иная. Средняя цена квартир здесь находится на уровне 1 700-1 800 манатов за квадратный метр. Поэтому квартиру площадью 70 квадратных метров можно приобрести примерно за 120 000-130 000 манатов. Таким образом, разница в стоимости аналогичных квартир в Баку и Сумгайыте составляет в среднем 70 000-90 000 манатов. В пересчете на квадратный метр разница достигает примерно 1 000-1 300 манатов.

Основная причина такого разрыва заключается в более высокой концентрации рабочих мест, бизнес-центров и социальной инфраструктуры в Баку. Наличие метро, развитая транспортная сеть и высокий инвестиционный спрос на жилье способствуют сохранению высоких цен. Кроме того, ограниченные земельные ресурсы в столице увеличивают себестоимость новых строительных проектов.

В Сумгайыте, напротив, наличие более обширных земельных ресурсов и сравнительно благоприятные условия для строительства позволяют удерживать цены на более низком уровне. Вместе с тем в последние годы обновление автодороги Баку-Сумгайыт, улучшение транспортного сообщения и реализация проектов по благоустройству повысили интерес к местному рынку недвижимости.

Сегодня тысячи людей живут в Сумгайыте и работают в Баку, что является одним из ключевых факторов роста спроса на жилье в городе.

Интересно, что в последние годы ценовой разрыв между Баку и Сумгайытом постепенно сокращается. За последние два года стоимость квартир в Сумгайыте выросла примерно на 25-30 процентов. По мнению специалистов, этому способствует высокий уровень цен в столице, из-за которого покупатели все чаще обращают внимание на более доступные варианты в Сумгайыте.

В результате, несмотря на то что Баку по-прежнему остается самым дорогим рынком недвижимости страны, Сумгайыт благодаря более доступным ценам и близости к столице превращается в привлекательную альтернативу для покупателей. Именно эти факторы эксперты называют основными причинами роста продаж жилья и повышения цен в городе в последние годы.