Молния ударила в китайскую ракету во время запуска - ВИДЕО

Молния попала в китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-3B" во время запуска с космодрома Сичан.

Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.

Пуск состоялся 23 июля в 16:00 по бакинскому времени с площадки №2. Носитель вывел на переходную к геостационарной орбиту шестой космический аппарат "Тяньлянь-2".

На опубликованных в соцсетях кадрах запечатлено, как в ракету на 35-й секунде полета на высоте несколько километров ударила молния.

Она попала в головной обтекатель и через носитель и струи работающих двигателей ушла в землю. Предполагается, что оборудование на космическом корабле не повреждено, так как в нем предусмотрена защита от подобных случаев.