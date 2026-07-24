https://news.day.az/hitech/1849895.html Молния ударила в китайскую ракету во время запуска - ВИДЕО Молния попала в китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-3B" во время запуска с космодрома Сичан. Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ. Пуск состоялся 23 июля в 16:00 по бакинскому времени с площадки №2. Носитель вывел на переходную к геостационарной орбиту шестой космический аппарат "Тяньлянь-2".
Молния ударила в китайскую ракету во время запуска - ВИДЕО
Молния попала в китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-3B" во время запуска с космодрома Сичан.
Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.
Пуск состоялся 23 июля в 16:00 по бакинскому времени с площадки №2. Носитель вывел на переходную к геостационарной орбиту шестой космический аппарат "Тяньлянь-2".
На опубликованных в соцсетях кадрах запечатлено, как в ракету на 35-й секунде полета на высоте несколько километров ударила молния.
Она попала в головной обтекатель и через носитель и струи работающих двигателей ушла в землю. Предполагается, что оборудование на космическом корабле не повреждено, так как в нем предусмотрена защита от подобных случаев.
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