В Мадриде объявили ЧС из-за лесных пожаров - ВИДЕО

В Испании объявили чрезвычайную ситуацию национального значения в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила из-за масштабных лесных пожаров.

Как передает Day.Az, уведомление опубликовано на странице Министерства обороны страны в социальной сети X.

В результате распространения огня были эвакуированы более 10 тысяч человек. По данным экстренных служб автономного сообщества Мадрид, пожары до сих пор не локализованы и остаются вне контроля.

Кроме того, на большей части территории Испании сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.