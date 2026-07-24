https://news.day.az/world/1849927.html В Мадриде объявили ЧС из-за лесных пожаров - ВИДЕО В Испании объявили чрезвычайную ситуацию национального значения в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила из-за масштабных лесных пожаров. Как передает Day.Az, уведомление опубликовано на странице Министерства обороны страны в социальной сети X. В результате распространения огня были эвакуированы более 10 тысяч человек.
В Мадриде объявили ЧС из-за лесных пожаров - ВИДЕО
В Испании объявили чрезвычайную ситуацию национального значения в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила из-за масштабных лесных пожаров.
Как передает Day.Az, уведомление опубликовано на странице Министерства обороны страны в социальной сети X.
В результате распространения огня были эвакуированы более 10 тысяч человек. По данным экстренных служб автономного сообщества Мадрид, пожары до сих пор не локализованы и остаются вне контроля.
Кроме того, на большей части территории Испании сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.
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