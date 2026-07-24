Продолжаются поиски трех утонувших в Каспии - ВИДЕО

В Азербайджане продолжаются поиски трех человек, предположительно утонувших в море.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, спасатели продолжают искать Мамедзаде Зейнаб Расим гызы (2007 года рождения), которая, предположительно, утонула 6 июля на неконтролируемом участке побережья в поселке Шувелян Хазарского района Баку.

Также ведутся поиски Гараева Эльгюна Эльчин оглу (2004 года рождения), предположительно утонувшего 15 июля на неконтролируемом участке моря в поселке Мардакян Хазарского района, и Амирова Рахмана Мазахим оглу (2003 года рождения), который, предположительно, утонул 16 июля на участке побережья, известном как "Дачник", в поселке Бильгя Сабунчинского района Баку.

По данным ведомства, поисково-спасательные работы непрерывно проводят сотрудники Службы спасения особого риска и Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС в районах предполагаемого происшествия.

В МЧС отметили, что дополнительная информация будет предоставлена позднее.