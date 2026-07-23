https://news.day.az/world/1849860.html Иранский остров Кешм подвергся ракетному удару Район Суза на иранском острове Кешм подвергся ракетному удару. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Tasnim, в результате атаки США одна из ракет упала в прибрежной зоне города Суза на острове Кешм. По предварительным данным, компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего, а также оценивают возможный ущерб.
Иранский остров Кешм подвергся ракетному удару
Район Суза на иранском острове Кешм подвергся ракетному удару.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Tasnim, в результате атаки США одна из ракет упала в прибрежной зоне города Суза на острове Кешм.
По предварительным данным, компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего, а также оценивают возможный ущерб.
Напомним, остров Кешм расположен в провинции Хормозган и является крупнейшим островом Ирана и всего Ближнего Востока.
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