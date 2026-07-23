Иранский остров Кешм подвергся ракетному удару

Район Суза на иранском острове Кешм подвергся ракетному удару.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Tasnim, в результате атаки США одна из ракет упала в прибрежной зоне города Суза на острове Кешм.

По предварительным данным, компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего, а также оценивают возможный ущерб.

Напомним, остров Кешм расположен в провинции Хормозган и является крупнейшим островом Ирана и всего Ближнего Востока.