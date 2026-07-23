За выброшенный из окна мусор грозит крупный штраф

Выбрасывание мусора и различных отходов из окон многоэтажных домов не только наносит серьезный ущерб городской среде, но и создает угрозу общественной безопасности. Подобные действия приводят к загрязнению окружающей среды, могут причинить вред здоровью людей и негативно сказываются на культуре совместного проживания. Законодательство Азербайджана предусматривает ответственность за такие нарушения.

Как сообщает Day.Az, комментируя этот вопрос для Demokrat.az, юрист Акрам Гасанов напомнил, что ответственность предусмотрена статьей 266.3 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, согласно которой запрещено выбрасывать бытовые отходы вне специально предназначенных контейнеров или урн.

"За такие нарушения физические лица штрафуются на 300 манатов, должностные лица - на 1 000 манатов, а юридические лица - на 4 000 манатов.

Эта норма направлена на защиту окружающей среды, улучшение санитарно-гигиенического состояния городов и населенных пунктов. Главная цель закона - обеспечить чистоту общественных мест, предотвратить бесконтрольный выброс отходов и повысить экологическую ответственность граждан.

Кроме того, подобные нарушения влекут не только административный штраф, но и считаются серьезным правонарушением, поскольку оказывают прямое негативное влияние на общественную культуру и городскую среду", - отметил юрист.

Таким образом, законодательство предусматривает административную ответственность за выбрасывание бытовых отходов из жилых домов или в местах, не предназначенных для их утилизации. За подобные нарушения установлены значительные штрафы.