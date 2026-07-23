https://news.day.az/world/1849841.html Лесной пожар во Франции набирает масштаб - ВИДЕО Масштабный лесной пожар в департаменте Жиронда на западе Франции распространился на 3,1 тыс. гектаров. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TF1.
Лесной пожар во Франции набирает масштаб - ВИДЕО
Масштабный лесной пожар в департаменте Жиронда на западе Франции распространился на 3,1 тыс. гектаров.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TF1.
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