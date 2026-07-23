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Лесной пожар во Франции набирает масштаб - ВИДЕО

Масштабный лесной пожар в департаменте Жиронда на западе Франции распространился на 3,1 тыс. гектаров. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TF1.