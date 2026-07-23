https://news.day.az/world/1849856.html Трамп допустил более мощную атаку на Иран Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность нанесения масштабного удара по Ирану, который может превзойти по масштабам предыдущие атаки. Как передает Day.Az, об этом Трамп сообщил в интервью порталу Axios. "Я рассматриваю возможность массированной атаки, которая будет больше, чем все, что было до этого.
Трамп допустил более мощную атаку на Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность нанесения масштабного удара по Ирану, который может превзойти по масштабам предыдущие атаки.
Как передает Day.Az, об этом Трамп сообщил в интервью порталу Axios.
"Я рассматриваю возможность массированной атаки, которая будет больше, чем все, что было до этого. Я близок к принятию решения. Мы полностью готовы к этому", - заявил американский лидер.
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