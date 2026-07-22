У "Ливерпуля" может появиться новый совладелец

Руководство американской инвестиционной компании Fenway Sports Group (FSG), владеющей футбольным клубом "Ливерпуль", ведет переговоры о продаже миноритарной доли команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Financial Times, потенциальным покупателем может стать консорциум инвесторов во главе с Амитом Бхатией - британско-индийским бизнесменом и владельцем "Куинз Парк Рейнджерс".

По данным источника, сделку также поддерживает семья Миттал, владеющая крупнейшей в мире сталелитейной компанией ArcelorMittal. В случае успешного завершения переговоров стоимость "Ливерпуля" может превысить $6 млрд (€5,25 млрд), что станет одной из самых высоких оценок футбольного клуба в истории.

FSG подтвердила факт переговоров с консорциумом, однако отметила, что соглашение пока не достигнуто.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Ливерпуль" занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.