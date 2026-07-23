CENTCOM сообщил о новых ударах США по военным объектам Ирана - ВИДЕО

Вооруженные силы США по распоряжению президента начали новую серию ударов по военным объектам Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным командования, операция стартовала в 17:30 по восточному времени США (ET).

В CENTCOM заявили, что удары направлены на дальнейшее снижение возможностей Ирана представлять угрозу для гражданских моряков и коммерческих судов, проходящих через региональные воды.