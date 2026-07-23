https://news.day.az/world/1849666.html CENTCOM сообщил о новых ударах США по военным объектам Ирана - ВИДЕО Вооруженные силы США по распоряжению президента начали новую серию ударов по военным объектам Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). По данным командования, операция стартовала в 17:30 по восточному времени США (ET).
CENTCOM сообщил о новых ударах США по военным объектам Ирана - ВИДЕО
Вооруженные силы США по распоряжению президента начали новую серию ударов по военным объектам Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
По данным командования, операция стартовала в 17:30 по восточному времени США (ET).
В CENTCOM заявили, что удары направлены на дальнейшее снижение возможностей Ирана представлять угрозу для гражданских моряков и коммерческих судов, проходящих через региональные воды.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре