Азербайджан поддержит малые островные государства в сохранении объектов Всемирного наследия - ФОТО

В рамках 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в городе Пусан Республики Корея, была представлена новая международная программа Азербайджанской Республики, направленная на поддержку малых островных развивающихся государств (SIDS).

Об этом Day.Az сообщили в постоянном представительстве Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО.

Отмечается, что в ходе мероприятия высокого уровня на тему "Стратегия Всемирного наследия для стран SIDS", организованного Центром всемирного наследия ЮНЕСКО, была объявлена Международная инициатива Азербайджанской Республики по оказанию технической помощи в сфере наращивания потенциала в области Всемирного наследия для SIDS.

Новая инициатива направлена на укрепление институционального потенциала и профессиональных навыков стран SIDS, а также на оказание экспертной и технической поддержки в вопросах включения уникальных объектов наследия малых островных государств в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Разработкой программы занимается Институт сертификации в области культуры и образования.

Выступая на мероприятии, постоянный представитель Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев заявил, что программа призвана внести дополнительный вклад в важную деятельность ЮНЕСКО в данном направлении и предусматривает механизмы поддержки, направленные на наращивание практического потенциала с учетом конкретных потребностей стран SIDS, в частности для реагирования на вызовы, создаваемые изменением климата для сохранения объектов Всемирного наследия. Было отмечено, что программа будет реализовываться профессиональными экспертами, привлекаемыми Институтом сертификации в области культуры и образования, обладающим международным опытом в данной сфере.

Выступая на мероприятии, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элоунду подчеркнул важность программы и выразил благодарность Азербайджану за поддержку, оказываемую странам SIDS.

Также было отмечено, что объявленная Азербайджаном инициатива оценивается как важный шаг на пути укрепления международной солидарности, продвижения обмена опытом в области сохранения всемирного культурного и природного наследия, а также наращивания потенциала стран SIDS и других уязвимых государств.