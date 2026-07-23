https://news.day.az/politics/1849834.html Американский сенатор призвал Конгресс снять ограничения с Азербайджана Сенатор-республиканец от штата Монтана Стивен Дэйнс выразил надежду, что законопроект об отмене действия поправки Джексона-Вэника в отношении Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана будет принят Конгрессом до конца 2026 г.

Американский сенатор призвал Конгресс снять ограничения с Азербайджана

Политика, 23 июля 2026 18:17 (UTC +04:00) 6 934
Американский сенатор призвал Конгресс снять ограничения с Азербайджана

Сенатор-республиканец от штата Монтана Стивен Дэйнс выразил надежду, что законопроект об отмене действия поправки Джексона-Вэника в отношении Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана будет принят Конгрессом до конца 2026 г.

Как передает Day.Az, об этом он заявил на слушаниях в Комитете Сената США по финансам, где призвал отменить действие этой поправки в отношении вышеупомянутых стран, назвав ее "древним пережитком времен Советского Союза".

По его словам, документ пользуется двухпартийной поддержкой, а инициативу также поддерживают глава Госдепа Рубио и администрация Трампа.

Сенатор считает, что охранение этих торговых ограничений является "позором" для США, поскольку они давно утратили свое первоначальное значение и сегодня лишь препятствуют углублению отношений Вашингтона со стратегически важным регионом Центральной Азии и Южного Кавказа.

Дэйнс отметил, что с конца 2025 г. Азербайджан официально присоединился к формату C-6, расширив прежний формат C-5, в рамках которого США развивают сотрудничество со странами Центральной Азии.

"Сейчас у нас есть государства Центральной Азии и Южного Кавказа, которые тесно сотрудничают с США, но при этом они по-прежнему остаются в списке стран, на которые распространяется поправка Джексона-Вэника, наряду с Кубой, Беларусью и Северной Кореей", - подчеркнул сенатор.

В ходе слушаний Дэйнс обратился к торговому представителю США Джеймисону Гриру вопросом, поддерживает ли тот усилия по отмене поправки Джексона-Вэника. Грир ответил, что администрация Трампа готова поддержать такую инициативу, особенно если она будет сопровождаться дальнейшим открытием рынков этих стран для американских товаров и компаний. 

Поправка Джексона-Вэника была принята Конгрессом США в 1974 г. в период "холодной войны" между США и СССР. Она ограничивала предоставление торговых преференций странам, которые препятствовали свободе эмиграции своих граждан. Поводом к ее принятию, в частности, стала политика ограничения выезда евреев из Советского Союза. Несмотря на то, что поправка давно утратила первоначальный смысл, она формально продолжает распространяться на Азербайджан и ряд стран Центральной Азии.

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#АЗЕРБАЙДЖАН #США #СТИВЕН ДЭЙНС
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Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 612
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Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 27 октября 18:09 (UTC+04), Политика 4 124
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 27 октября 18:08 (UTC+04), Общество 715
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 27 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 879
В Азербайджане создается новая Комиссия 27 октября 18:02 (UTC+04), Общество 656
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 27 октября 17:53 (UTC+04), Общество 661
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 27 октября 17:40 (UTC+04), В мире 919
Большая часть Физули очищена от мин 27 октября 17:37 (UTC+04), Общество 622
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В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 27 октября 17:13 (UTC+04), Политика 892
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