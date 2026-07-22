ИИ не заменит человеческий фактор в журналистике - Рашад Байрамов

Искусственный интеллект способен ускорить и упростить работу журналистов, однако он не может полностью заменить их профессиональную деятельность и человеческий фактор в медиа.

Как передает Day.Az, об этом заявил советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Байрамов во время выступления на тренинге AI for Media, проведенном в Баку.

Он отметил, что основная миссия журналистики, наряду с поиском истины, требует сохранения профессиональных отношений с источниками информации, что еще больше усложняет работу СМИ.

"Пресса всегда стремилась найти золотую середину. С одной стороны, она должна расследовать вопросы, волнующие общество, а с другой - сохранять профессиональные отношения с учреждениями, от которых получает информацию, чтобы в будущем также иметь доступ к достоверным данным", - подчеркнул советник.

Р.Байрамов отметил, что в последние годы Министерство цифрового развития и транспорта установило постоянное сотрудничество с представителями СМИ через пресс-конференции, брифинги, мероприятия и тренинги. По его словам, это сотрудничество служит как доведению до журналистов просветительской информации, так и формированию взаимного доверия.

Советник министра напомнил, что в последние годы в Азербайджане были приняты такие важные документы, как концепция цифрового развития, стратегия развития искусственного интеллекта и план действий по ускорению цифрового развития. В этой связи он подчеркнул важность глубокого понимания журналистами терминологии и концепций в сфере цифровых технологий.

Р.Байрамов сообщил, что участники тренинга AI for Media ознакомятся с актуальными темами современной журналистики, такими как промпт-инжиниринг, предотвращение галлюцинаций в системах искусственного интеллекта, разработка корректных запросов и противодействие технологиям deepfake.

Он отметил, что в будущем искусственный интеллект может найти широкое применение во многих сферах, однако подчеркнул, что в журналистике человеческий фактор незаменим.

"Поиск истины, справедливый подход и соблюдение этических принципов в журналистике не могут быть в полной мере обеспечены искусственным интеллектом. Подготовленный материал обязательно должен пройти анализ журналиста, факты должны быть проверены, а оценка должна проводиться на основе этических критериев", - заключил он.