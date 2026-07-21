Раскрыты детали внедрения гибкого рабочего графика

В Азербайджане в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы планируется внедрение модели гибкого рабочего времени, соответствующей международной практике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, новая система позволит работникам самостоятельно выбирать время начала и окончания рабочего дня при условии соблюдения установленной 40-часовой рабочей недели.

В министерстве отметили, что в международной практике гибкий график предусматривает обязательное присутствие сотрудников в основные рабочие часы, а также возможность самостоятельно определять время прихода на работу и ухода с нее в пределах установленного временного интервала. При этом механизм применения такой системы будет разработан с учетом национального законодательства и особенностей рынка труда Азербайджана.

Ожидается, что гибкий график в первую очередь будет применяться в сферах информационных технологий, финансов, образования, а также в административных и аналитических подразделениях государственных органов.

Кроме того, воспользоваться новой системой смогут родители малолетних детей, лица с инвалидностью, учащиеся, а также сотрудники, работающие дистанционно или в гибридном формате.

В ведомстве сообщили, что в 2026-2030 годах будет изучен международный опыт, сформирована необходимая правовая база и подготовлены нормативные документы, после чего внедрение гибкого режима рабочего времени начнется поэтапно.