ФИФА опубликовала итоговый рейтинг ЧМ-2026

ФИФА опубликовала на своем официальном сайте итоговую турнирную таблицу чемпионата мира 2026 года, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

Чем дальше сборная продвигалась по турнирной сетке, тем выше она расположилась в итоговом рейтинге.

Для команд, завершивших выступление на одной и той же стадии, места определялись по следующим дополнительным критериям:

общее количество очков, набранных во всех матчах турнира (игры, завершившиеся серией пенальти, считаются ничьими);

разница забитых и пропущенных мячей;

количество забитых голов;

если после применения всех критериев две или более сборные сохраняют равенство, они занимают одно и то же место в итоговой таблице.

Итоговый рейтинг чемпионата мира 2026 года выглядит следующим образом:

Испания;

Аргентина;

Англия;

Франция;

Норвегия;

Бельгия;

Марокко, Швейцария;

Мексика;

Колумбия;

Бразилия;

США;

Португалия;

Канада;

Египет;

Парагвай;

Нидерланды;

Германия;

Кот-д'Ивуар;

Хорватия;

Япония;

Австралия;

ДР Конго;

Гана;

Эквадор, ЮАР;

Швеция;

Австрия;

Босния и Герцеговина;

Алжир;

Сенегал;

Кабо-Верде;

Иран;

Южная Корея;

Турция;

Шотландия;

Уругвай;

Саудовская Аравия;

Чехия;

Новая Зеландия;

Катар;

Кюрасао;

Панама;

Иордания;

Гаити;

Узбекистан;

Тунис;

Ирак.

Напомним, в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Встреча состоялась на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США), а главным арбитром матча был словенец Славко Винчич.