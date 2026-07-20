В Буэнос-Айресе полиция разогнала праздновавших результат на ЧМ - ВИДЕО

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ у Обелиска в центре Буэнос-Айреса, где аргентинцы праздновали результат сборной на чемпионате мира по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в районе 23:30 по местному времени (06:30 по бакинскому времени) полиция начала теснить собравшихся с проспекта, применяя спецсредства, в том числе слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По данным телеканала, в результате столкновений есть пострадавшие.

Как сообщают некоторые свидетели, полиция стала разгонять собравшихся после того, как в сотрудников правоохранительных органов стали бросать бутылки.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что тысячи аргентинцев устроили празднования у Обелиска в центре Буэнос-Айреса, несмотря на поражение сборной в финале чемпионата мира по футболу. Среди пришедших было много семей с детьми. До позднего вечера празднования проходили в целом спокойно.

19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) состоялся финальный матч чемпионата с участием команд Аргентины и Испании. Испанцы выиграли со счетом 1:0 в дополнительное время.