Перечислены признаки поломки экрана смартфона
Некорректная работа сенсорного дисплея может указывать на серьезные проблемы со смартфоном. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа перечислили признаки в работе экрана смартфона, которые могут указывать на скорую поломку устройства. В первую очередь они рассказали о ложных касаниях, в результате которых телефон сам может открывать определенные приложения, набирать текст и даже отправлять сообщения. Проблему может вызвать некачественное защитное стекло или скопившаяся на дисплее грязь или жидкость. Выступающий из корпуса дисплей также свидетельствует о неполадке - часто это происходит, когда аккумулятор внутри устройства выходит из строя и вздувается.
Внезапно появившиеся зеленые линии на экране, с которыми изредка сталкиваются пользователи, чаще всего свидетельствуют о неправильной работе шлейфа, который соединяет переднюю панель и материнскую плату. Авторы объяснили, что если дисплей не заменить на новый, то со временем он совсем перестанет работать.
Многие владельцы аппаратов сталкиваются с засветкой матрицы, выгоревшими пикселями или прочими признаками деградации дисплея. "Как только вы обнаружите одну из этих неполадок, то сделайте резервную копию всех своих данных и незамедлительно замените экран", - посоветовали журналисты.
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