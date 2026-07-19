Жители Нью-Йорка оказались по пояс в воде из-за мощных ливней - ВИДЕО

В Нью-Йорке и соседних районах произошли серьезные наводнения из-за сильных дождей, вызванных последствиями лесных пожаров в Канаде. Об этом 19 июля сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Наводнение может привести к сбоям в работе транспорта, затоплению подвалов и проведению спасательных операций на воде", - говорится в публикации.

Предупреждение о наводнении действует во всех пяти боро Нью-Йорка. Самые сильные дожди выпали в Нижнем Манхэттене, западном Бруклине и Квинсе.

В результате подтоплений отменены авиарейсы, заблокированы магистрали и затоплены станции метро. На некоторых улицах вода поднялась жителям по пояс.

Жителей подвальных квартир призвали переехать на более высокие этажи. Проливные дожди также обрушились на Нью-Джерси, где для нескольких округов объявлены предупреждения о внезапных наводнениях.