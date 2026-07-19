Дорожная полиция обратилась к водителям мотоциклов и мопедов
Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось с предупреждением к водителям мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средств.
Как передает Day.Az, в обращении говорится:
"Сегодня около 12:00 на участке автодороги Гарамерьям - Исмаиллы - Шеки, проходящем через село Гурбанэфенди, произошло столкновение мотоцикла под управлением жителя Баку Нихада Аллахверенова с автомобилем Opel, за рулем которого находился житель Габалинского района Иса Рзаев.
В результате аварии оба водителя, а также женщина-пассажир автомобиля Исы Рзаева погибли на месте происшествия.
На место ДТП были направлены сотрудники дорожной полиции. По факту проводится расследование.
Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к водителям мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средств с призывом неукоснительно соблюдать правила безопасности и не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.
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