Дорожная полиция обратилась к водителям мотоциклов и мопедов

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось с предупреждением к водителям мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средств.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Сегодня около 12:00 на участке автодороги Гарамерьям - Исмаиллы - Шеки, проходящем через село Гурбанэфенди, произошло столкновение мотоцикла под управлением жителя Баку Нихада Аллахверенова с автомобилем Opel, за рулем которого находился житель Габалинского района Иса Рзаев.

В результате аварии оба водителя, а также женщина-пассажир автомобиля Исы Рзаева погибли на месте происшествия.

На место ДТП были направлены сотрудники дорожной полиции. По факту проводится расследование.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к водителям мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средств с призывом неукоснительно соблюдать правила безопасности и не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.