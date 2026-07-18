Проливные дожди вызвали смертельные наводнения во Вьетнаме - ВИДЕО

На севере Вьетнама проливные дожди вызвали внезапные наводнения и оползни, жертвами которых стали четыре человека.

Как передает Day.Az, стихийное бедствие произошло в провинции Лайтяу.

По данным местных властей, еще семь человек получили ранения, а четверо числятся пропавшими без вести. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

В результате наводнений и оползней разрушены десятки жилых домов, повреждены автомобильные дороги, линии электропередачи и сельскохозяйственные угодья.