https://news.day.az/world/1848810.html Проливные дожди вызвали смертельные наводнения во Вьетнаме - ВИДЕО На севере Вьетнама проливные дожди вызвали внезапные наводнения и оползни, жертвами которых стали четыре человека. Как передает Day.Az, стихийное бедствие произошло в провинции Лайтяу. По данным местных властей, еще семь человек получили ранения, а четверо числятся пропавшими без вести. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Проливные дожди вызвали смертельные наводнения во Вьетнаме - ВИДЕО
На севере Вьетнама проливные дожди вызвали внезапные наводнения и оползни, жертвами которых стали четыре человека.
Как передает Day.Az, стихийное бедствие произошло в провинции Лайтяу.
По данным местных властей, еще семь человек получили ранения, а четверо числятся пропавшими без вести. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
В результате наводнений и оползней разрушены десятки жилых домов, повреждены автомобильные дороги, линии электропередачи и сельскохозяйственные угодья.
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