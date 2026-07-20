На западе Ирана произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Керманшах на западе Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг залегал на глубине ок. 10 км. Подземные толчки были зафиксированы недалеко от городов Кахриз и Джаванруд.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.