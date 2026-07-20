https://news.day.az/world/1849051.html На западе Ирана произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Керманшах на западе Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Очаг залегал на глубине ок. 10 км. Подземные толчки были зафиксированы недалеко от городов Кахриз и Джаванруд.
На западе Ирана произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Керманшах на западе Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Очаг залегал на глубине ок. 10 км. Подземные толчки были зафиксированы недалеко от городов Кахриз и Джаванруд.
Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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