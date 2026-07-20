"Ширван" продлил контракты с двумя футболистами
Футбольный клуб "Ширван", выступающий во Второй лиге Азербайджана, продолжает формировать состав на новый сезон.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб продлил контракты с Чингизом Мамедовым и Ибрагимом Асланлы еще на один год.
Оба футболиста выступали за "Ширван" в прошлом сезоне.
В дебютном сезоне во Второй лиге команда заняла четвертое место.
Позднее "Ширван" объединился с клубом "Ширван" ОИК, выступавшим в Региональной лиге Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), и продолжил деятельность в качестве единой структуры.
Ожидается, что объединение позволит сосредоточить футбольный потенциал города в одном центре, улучшить инфраструктуру и создать более эффективную систему подготовки молодых игроков.
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