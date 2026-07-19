У побережья Гайаны затонул паром со 116 пассажирами на борту

У берегов Гайаны затонул паром со 116 пассажирами на борту/

Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, на данный момент спасены 8 человек.

Судно MV Barima перевернулось недалеко от Айрон-Пунт на своем маршруте из Джорджтауна в Порт-Кайтума.

В настоящее время ход операции неясен, и неизвестно, рассчитывают ли власти спасти оставшихся пассажиров.

Согласно информации на сайте VesselFinder, судно MV Barima было построено в 1939 году и имеет длину 40 метров.