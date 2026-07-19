https://news.day.az/world/1848979.html У побережья Гайаны затонул паром со 116 пассажирами на борту У берегов Гайаны затонул паром со 116 пассажирами на борту/ Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, на данный момент спасены 8 человек. Судно MV Barima перевернулось недалеко от Айрон-Пунт на своем маршруте из Джорджтауна в Порт-Кайтума.
У побережья Гайаны затонул паром со 116 пассажирами на борту
У берегов Гайаны затонул паром со 116 пассажирами на борту/
Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, на данный момент спасены 8 человек.
Судно MV Barima перевернулось недалеко от Айрон-Пунт на своем маршруте из Джорджтауна в Порт-Кайтума.
В настоящее время ход операции неясен, и неизвестно, рассчитывают ли власти спасти оставшихся пассажиров.
Согласно информации на сайте VesselFinder, судно MV Barima было построено в 1939 году и имеет длину 40 метров.
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