Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с предстоящими выходными, призвав водителей и пешеходов быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности.

Как передает Day.Az, в обращении отмечается, что в выходные дни, на фоне летнего сезона, ожидается существенное увеличение транспортного потока. Наиболее интенсивное движение прогнозируется на дорогах, ведущих из Баку в регионы страны, а также к туристическим, курортным и прибрежным зонам отдыха. В связи с этим возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.

Водителям рекомендовано выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия и погодных условий, хорошо отдыхать перед длительными поездками и не садиться за руль в состоянии усталости или недосыпания.

Кроме того, автомобилистов призвали соблюдать безопасную дистанцию, воздерживаться от рискованных обгонов и других опасных маневров, строго выполнять требования дорожных знаков и разметки, а также перед выездом проверять техническое состояние транспортных средств.

Особое внимание в обращении уделено безопасности граждан, направляющихся к пляжам и другим местам отдыха. Пешеходам рекомендуется переходить проезжую часть только в установленных местах и не пользоваться мобильными телефонами или другими отвлекающими устройствами во время перехода дороги.

"С учетом высокой интенсивности движения вблизи пляжей и зон отдыха призываем водителей и пешеходов проявлять максимальную внимательность и осторожность", - говорится в обращении Главного управления дорожной полиции.