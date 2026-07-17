Микаил Джаббаров и Президент Узбекистана обсудили диверсификацию экономического сотрудничества - ФОТО

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как передает Day.Az, об этом Микаил Джаббаров сообщил на своей странице в социальной сети X.

"В ходе нашего визита в Узбекистан для участия в 15-м заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном мы были приняты Президентом Шавкатом Мирзиёевым и передали ему приветствия Президента Ильхама Алиева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, передал приветствия Президенту Ильхаму Алиеву и выразил уверенность в том, что дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном будут и впредь успешно развиваться.

Отметив, что благодаря политической воле и совместным усилиям глав наших государств двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень, мы обменялись мнениями по вопросам диверсификации экономического сотрудничества, активного продвижения взаимной торговли и инвестиционных инициатив, а также укрепления деловых связей", - отметил министр в своей публикации.