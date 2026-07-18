В Норвегии полыхает самый сильный за последние 100 лет пожар - ФОТО - ВИДЕО
Более 100 жилых домов сгорели в Норвегии, два человека госпитализированы с отравлением продуктами горения. Об этом пишет норвежское издание Aftenposten, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации журналистов, огонь вспыхнул в поселке Крокстадельва в муниципалитете Драммен и в дальнейшем перекинулся на ближайший лес. Отмечается, что это крупнейший за последние 100 лет пожар.
Сотни людей были эвакуированы, информации о пропавших нет, двух местных жителей госпитализировали.
" ... пока пожарные пытались сдержать пламя под сильным ветром, густой черный дым покрыл территорию, расположенную примерно в 50 км к западу от Осло", - уточняет Reuters.
Как отмечает Aftenposten, местные пожарные запросили помощь у норвежских властей.
"Мы все еще не контролируем огонь", - заявил руководитель пожарной части муниципалитета Инге Вергеланд.
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