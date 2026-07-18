США начали перебрасывать десятки самолетов-заправщиков в Израиль - ВИДЕО

США начали подготовку к расширению военной операции против Ирана. Как пишет близкий к Белому дому портал Axios, Вашингтон уже уведомил об этом Израиль и начал переброску десятков новых самолетов-заправщиков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В Тегеране к этому развитию событий готовы. Иран и сам планирует перейти от оборонительных действий к наступательным, в качестве цели ставит полное уничтожение всех американских баз в регионе.

"Если в ближайшие два-три дня американцы не закончат войну, мы перейдем к этапу полного уничтожения. Мы больше не будем ограничивать себя в ответных мерах. Ни одна государственная граница нам не помешает. Мы будем преследовать американских солдат и уничтожать все американские базы", - сообщил генерал-майор КСИР Мохсен Резайи.

Также КСИР предупредил США о грядущей морской операции против подразделений Центрального командования в регионе. В Иране подчеркнули, что американцы с каждым мгновением приближают себя к этому часу. Именно из этих пунктов идет тактическое управление ударами по Исламской республике.

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что диалог с Тегераном утратил всякий смысл и является пустой тратой времени. Глава Белого дома отдал распоряжение о нанесении ударов по Ирану, находясь в турецкой столице для участия в саммите НАТО. В ответ иранские власти обвинили США в нарушении двух пунктов меморандума из-за ударов.