https://news.day.az/politics/1848540.html Смелость, последовательность, многовекторность: суть внешнеполитического курса Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова Официальный визит премьер-министра Государства Палестина Мухаммеда Мустафы в Азербайджан стал очередным подтверждением того, что Баку продолжает проводить последовательную и многовекторную внешнюю политику, стремясь развивать отношения с государствами, занимающими различные позиции по ключевым международным вопросам.

Смелость, последовательность, многовекторность: суть внешнеполитического курса Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Политика, 16 июля 2026 22:50 (UTC +04:00) 5 865
Смелость, последовательность, многовекторность: суть внешнеполитического курса Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Официальный визит премьер-министра Государства Палестина Мухаммеда Мустафы в Азербайджан стал очередным подтверждением того, что Баку продолжает проводить последовательную и многовекторную внешнюю политику, стремясь развивать отношения с государствами, занимающими различные позиции по ключевым международным вопросам.

В современных условиях, когда мировая политика все чаще строится по принципу жесткого выбора между противоборствующими лагерями, азербайджанская дипломатия демонстрирует иной подход - сохранение партнерских отношений с широким кругом государств при неизменном следовании собственным национальным интересам.

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Программа визита носила не только официальный, но и символический характер. Посещение Парка Победы, где премьер-министру Палестины были представлены материалы о героизме азербайджанского народа в ходе Отечественной войны, стало знаком уважения к современной истории Азербайджана. Возложение венка к Монументу Победы, а затем посещение Аллеи почетного захоронения, где Мухаммед Мустафа почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, академика Зарифы Алиевой, Азиза Алиева и Тамерлана Алиева, подчеркнули высокий уровень протокольного и политического значения визита.

Особое внимание привлекли переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи глава нашего государства подтвердил неизменную позицию Азербайджана в поддержку создания независимого и суверенного Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Эта позиция остается последовательной на протяжении многих лет и соответствует курсу, которого Баку придерживается на международных площадках.

Вместе с тем отношения Азербайджана и Палестины давно выходят за рамки политических заявлений. За последние годы Баку неоднократно предоставлял гуманитарную и финансовую помощь палестинской стороне. В ходе нынешней встречи было вновь отмечено, что Азербайджан намерен построить в Палестине среднюю школу, а также продолжает поддерживать палестинский народ через механизмы международных организаций, включая Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Отдельного внимания заслуживает и образовательное сотрудничество. В настоящее время десятки палестинских студентов обучаются в азербайджанских вузах, значительная часть - по Международному образовательному гранту имени Гейдара Алиева. Подобные программы традиционно рассматриваются как важный элемент гуманитарной дипломатии и долгосрочного развития двусторонних связей.

Однако значение нынешнего визита значительно шире двусторонних отношений. Он вновь демонстрирует одну из ключевых особенностей современной внешней политики Азербайджана - способность выстраивать конструктивный диалог с государствами, находящимися в сложных и зачастую конфликтных отношениях друг с другом. Пожалуй, наиболее ярким примером является политика Баку на ближневосточном направлении.

С одной стороны, Азербайджан последовательно выступает в поддержку создания независимого Палестинского государства, оказывает гуманитарную помощь палестинскому народу и развивает политический диалог с руководством Палестины. С другой стороны, Азербайджан на протяжении многих лет сохраняет тесные партнерские отношения с Израилем. Эти связи охватывают широкий круг направлений, включая экономику, энергетику, высокие технологии, сельское хозяйство, безопасность и другие сферы взаимного интереса.

Для многих государств подобное сочетание оказалось бы крайне сложной дипломатической задачей. Однако Баку стремится поддерживать отношения с обеими сторонами, не отказываясь от сотрудничества ни с одной из них. Подобный подход отражает стремление Азербайджана проводить самостоятельную внешнюю политику, основанную прежде всего на собственных национальных интересах.

Схожий подход можно наблюдать и на других направлениях азербайджанской дипломатии. Азербайджан поддерживает партнерские отношения с Россией, которая остается важным соседом и значимым экономическим партнером страны. Одновременно Баку неизменно подтверждает свою поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности государств, в том числе Украины, а также оказывает Украине гуманитарную помощь.

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Такое сочетание различных направлений внешней политики нередко становится предметом обсуждения среди международных экспертов. Одни рассматривают его как пример прагматичной дипломатии среднего государства, стремящегося сохранять пространство для диалога с максимально широким кругом партнеров. Другие отмечают, что подобная модель требует постоянного дипломатического баланса, поскольку мировые кризисы нередко ставят государства перед необходимостью принимать непростые политические решения.

В любом случае опыт Азербайджана показывает, что проведение многовекторной политики возможно даже в условиях высокой международной напряженности. Безусловно, сохранение такого баланса требует высокой дипломатической активности, постоянного политического диалога и способности учитывать быстро меняющуюся международную обстановку. Именно поэтому визиты подобного уровня имеют значение не только для двусторонних отношений, но и служат индикатором того места, которое Азербайджан стремится занимать в современной системе международных отношений, - в качестве государства, поддерживающего широкий круг партнерств и выстраивающего свою внешнюю политику на основе собственных национальных приоритетов.

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#АЗЕРБАЙДЖАН #ПАЛЕСТИНА
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