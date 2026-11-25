Один из крупнейших российских ретейлеров электроники и бытовой техники выходит на рынок Азербайджана. Международная торговая сеть DNS расширяет географию присутствия и открывает первый магазин в Баку по адресу: улица Самеда Вургуна, 58, здание AF Centre.

В новом магазине покупателям будет доступен широкий ассортимент электроники и бытовой техники по привлекательным ценам: смартфоны, ноутбуки, компьютеры и комплектующие, телевизоры, техника для кухни и дома, аксессуары и многое другое.

Гарантия на товар - от 12 месяцев, чтобы покупка оставалась надежной и уверенной.

Одновременно с открытием магазина в Азербайджане начинает работу сайт dns-shop.az - не просто интернет-магазин, а полноценный информационный ресурс для выбора техники. Подробные характеристики товаров, фотографии, отзывы реальных покупателей и удобные инструменты сравнения помогут разобраться в многообразии моделей и сделать осознанный выбор.

На сайте можно ознакомиться с полным каталогом, узнать актуальные цены и оформить заказ.

DNS приглашает жителей и гостей Баку посетить новый магазин!

Адрес: Баку, ул. Самеда Вургуна, 58, AF Centre.

Сайт: dns-shop.az